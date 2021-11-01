01 Kas 2021 - 14:33- Sağlık G: 01 Kas 2021 - 14:34

Cildinizi kış sezonuna hazırlayın!  

Cilt tedavileri için ideal sezon olarak bilinen kış sezonu geldi çattı. Yaz boyunca cildimizi zararlı güneş ışınlarından koruduk. Peki ya yenilenmeye hazır mıyız? Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor, kış sezonunda tercih edebileceğiniz cilt yenileme tedavileri hakkında bilgi verdi.  

Cildinizi kış sezonuna hazırlayın!   mask

Kök hücre tedavisi geçmişten günümüze birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Son yıllarda güzellik ve estetik trendleri arasında da kendine bir yer edinmiş ve verdiği sonuçlar nedeniyle birçok kişinin ilk tercihi haline gelmiştir. Kök hücre tedavisi medikal estetik alanında cilt gençleştirme, kırışıklık açma, yanık ya da yara izi tedavi etme, cilt lekelerini ve akne izlerini giderme ve yeni saç gelişimini teşvik etmek gibi birçok farklı alanda kullanılır.

 

KULAK ARKASI



Kök hücre, klinik ortamda lokal anestezi ile hastadan alınan yağ hücresinden ya da kulak arkasından biyopsi ile elde edilen hücrenin laboratuvar ortamında çoğaltılması ile ele edilir. Uygulama öncesinde herhangi bir rahatsızlığı saptamak için alınan kan örnekleri incelenir. Kan örneklerinde hepatit, HIV, böbrek yetmezliği ya da kanser parametlerinin varlığı aranır. Kan örneklerinde bir sorun yoksa, biyopsi ile alınan dokudaki en iyi hücre ile kök hücre üretimine başlanır.  

BÖBREK YETMEZLİĞİ


Kök hücre tedavisi; yaşlanmayı geciktirmek, yaş alma sonucu ortaya çıkan etkileri gidermek, cilt gençliğini geri kazandırmak ve oluşan elastikiyet kayıplarını gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Kök hücre tedavisi aynı zamanda akne izlerinin giderilmesinde de etkilidir. Kök hücre tedavisinden sonra uygulamayı takip eden 1 ay içerisinde sonuçlar

01 Kas 2021 - 14:33 - Sağlık

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