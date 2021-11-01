Körfez’de 300 çiftçiye 30 ton buğday tohumu desteği verildi  

Körfez Belediyesi, ilçede tarımı sürdürebilir kılmak ve üretimi arttırmak adına çiftçiye desteğini arttırarak sürdürüyor. Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yayınlaştırma Projesi kapsamında da; Körfez Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında; 300 çiftçi belirlendi ve toplamda 30 ton buğday tohumu desteği verildi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Sevindikli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, AK Parti İl Başkan Yardımcısı AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, GÜBRETAŞ yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

VERİMİ FAZLA OLACAK

Proje kapsamında çiftçiye verilecek olan tohumlarla ilgili olarak yapılan sunum ile başlayan programda ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu söz aldı. Koşumcu, “Körfez’de kullanılan tohumlardan dolayı buğday kalitesi düşük, maliyetler ise yüksek oluyordu ve çiftçimize ekstra yük getiriyordu. Bizler de milli ve yerli olan ve verimi fazla buğday tohumu çeşitlerimizi çiftçimize sunarak katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

KOCAELİ TARIM KENTİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil de konuşmasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, “Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın gerek Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt irili ufaklı birçok projeye destek vererek sanayi kenti Kocaeli’yi adeta bir tarım kentine dönüştürdüler” dedi. Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da kısa bir konuşma yaparak projenin önemine değindi.

BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Belediye olarak tarıma nasıl destek veririz, çiftçimizin yükünü hafifletiriz diyerek çalışmalar içerisinde olduk. İlçemizin 56 bin dönüm alanı tarım alanı. Sanayi kenti olan Körfez aynı zamanda bir tarım kenti de. Tarımla uğraşan çok sayıda çiftçimiz var. Büyükşehir Belediyemiz bu yıl 38,5 milyon TL’lik destek sundu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

DESTEĞİ 200 BİN TL’YE ÇIKARTTIK

Körfez Belediyesi olarak da bugün 200 bin TL’lik desteğin sağlandığını belirten Başkan Söğüt, “Bugün çiftçimize destek veriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 300 çiftçimize 30 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıyoruz. Projenin finansmanı 90 bin TL olarak düşünülmüştü. Bizler bunu arttırdık ve 200 bine çıkarttık. Toplam 300 çiftçimize 5 dönümlük tarım arazisini ekebilecek tohumu belediye olarak biz karşılamış oluyoruz” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

Çiftçiye sadece tohum desteği vermediklerini de belirten Başkan Söğüt, “Çiftçimize fidan desteği olarak bugüne kadar 1.300 adet ceviz, 600 de kiraz fidanı dağıttık. Şimdi 110 bin TL’lik destek ile 3.500 ceviz ve kiraz fidanını önümüzdeki günlerde dağıtacağız. İlkbahar aylarında muhtarlarımız aracılığı ile fide dağıttık. Çiftçimize ücretsiz toprak analizi desteği sunuyoruz. Ayrıca Aromatik Bitkilerle uğraşan çiftçilerimize de 10 dönüm başına bin TL mazot desteği veriyoruz. Bunun dışında da 1.200 kg yem bitkisi desteğimiz olacak.

KÖYLERE YENİ YATIRIM

Köylerimiz değerli ve kıymetli. Şehirde olan köylerimizde de olsun istiyoruz. Körfez Belediyesi olarak bu anlayışla köylerimizdeki yatırımlara devam ediyoruz. 3 yıllık zamanda 60 milyon TL’lik projeyi hayata geçirdik. Ulaşımdan sosyal hayata, ibadethanelere kadar birçok alanda projelerimizi tamamladık. Şimdi köy parklarımızın tamamını yenileyeceğiz. İnşallah ekim anından hasadına kadar kazasız belasız bir şekilde çiftçilerimiz bu alanda çalışmalarını tamamlarlar” dedi.

ÇİFTÇİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere yönelik tek tek desteklerin sunulmaya başlandığını belirterek, Körfez Belediyesi’nin yaptığı bu desteğin de önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları destek edildi. Tohumlarını alan çiftçiler de desteklerinden dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.