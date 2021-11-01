01 Kas 2021 - 14:38- Ekonomi G: 01 Kas 2021 - 14:40

Doğal gaza zam yapıldı! Mesken tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Doğal gaza zam yapıldı! Mesken tarifesi sabit kaldı mask

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı. Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi. Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
# Sanayi

01 Kas 2021 - 14:38 - Ekonomi

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