Deri sektörü ihracatta fark yaratanları ödüllendirdi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2020 yılının 310 başarılı firmasını “İhracatta Fark Yaratanlar” töreniyle ödüllendirdi. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, deri sektöründeki dijitalleşme atağına vurgu yaparak turkishleather.com’un önemli bir portal ve Türk ihracatçısının B2B’de yabancı alıcılara nasıl ulaştığının büyük bir göstergesi olduğunu söylerken, TİM Başkanı İsmail Gülle Türk deri sektörünün 200’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla tüm dünyada markalaştığını vurguladı. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise deri sektörü ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini tebrik ederek sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.