01 Kas 2021 - 14:39- Ekonomi G: 01 Kas 2021 - 14:40

Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı

Sofralık zeytin ihracatında 2020/21 sezonu yeni bir rekorla geride kaldı. Türkiye, sofralık zeytin ihracatında tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajını geçti.

Sofralık zeytin ihracatı 150 milyon doları aştı mask

Anayurdu Anadolu olan ölmez ağaç diye tanımlanan zeytin ağacı küresel ısınmaya rağmen 2020/21 sezonunda 430 bin ton sofralık zeytini insanlığa sundu.  Türk zeytincilik sektörü, 430 bin ton’luk sofralık zeytin rekoltesinin 88 bin 430 tonunu ihraç ederek 150 milyon 142 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Türkiye, 2019/20 sezonunda ise; 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 145,7 milyon dolar döviz geliri elde etmişti. Sofralık zeytin ihracatında siyah zeytin 67 bin 90 ton karşılığı 114 milyon 247 bin dolar olurken, yeşil zeytin ihracatı miktar olarak 21 bin 305 ton, döviz geliri olarak 35,8 milyon dolarlık performans gösterdi.

01 Kas 2021 - 14:39 - Ekonomi

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