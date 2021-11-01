01 Kas 2021 - 14:40- Ekonomi G: 01 Kas 2021 - 14:43

Binalarda ısı yalıtımı önemli

Türkiye’nin lider yalıtım markası Dalmaçyalı, Dünya Tasarruf Günü’nde binalarda ısı yalıtımının sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Betek Boya Genel M...
Binalarda ısı yalıtımı önemli mask

Türkiye’nin lider yalıtım markası Dalmaçyalı, Dünya Tasarruf Günü’nde binalarda ısı yalıtımının sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Enerjide dışa bağımlı olan ve bu alanda yılda yaklaşık 60 milyar dolar harcayan Türkiye, binalarda etkin ısı yalıtımını yaygınlaştırıp enerjiyi verimli kullanarak 9 milyar dolar tasarruf sağlayabilir” dedi.

01 Kas 2021 - 14:40 - Ekonomi

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