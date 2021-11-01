TGÜB Başkanı Hinginar oldu  

Türkiye’de yapı kalitesinin ve enerji verimliliği bilincinin artması yönünde 1990 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atan, yapı malzemeleri sektörünün uluslararası standartlarda kaliteye ulaşması için öncülük eden Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği - TGÜB’ün, 15 Ekim 2021 tarihli 30’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar seçildi.

YÖNETİM KURULU

Genel Kurulda yapılan seçimlerde TGÜB Yönetim Kurulu üyeliklerine, F. Fethi Hinginar (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı), İrem Öksüz (KÇS Gazbeton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), K. Gökhan Bozkurt (NUH Yapı Ürünleri CEO’su), Mustafa G. Günbulut (Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanı) ve Cengiz Çelik (Arkoz Gazbeton Genel Müdürü) seçildi.