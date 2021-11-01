01 Kas 2021 - 14:43- Siyaset G: 01 Kas 2021 - 14:45

CHP Kartepe’den Kaymakam Çağlar’a ziyaret 

CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, yönetimi, gençlik kolları başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar’ı makamında ziyaret etti

CHP Kartepe’den Kaymakam Çağlar’a ziyaret  mask

2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen olağanüstü kongrede CHP Kartepe İlçe Başkanı seçilen Nilay Merttürk, yönetimi, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Kadir Keskin, Meclis Üyeleri Hasan Bayrak ve Sabri Soyer ile birlikte Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Çağlar, Merttürk ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.  

“İLÇEMİZDE KENT KONSEYİ EKSİK”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. İlçemiz adına güzellikler arz etmesini diliyorum. Kapımız her zaman açık, bize düşen ne varsa destek çıkarız. Milli ve manevi değerlerimiz var. Önemli olan ortak müştereklerde buluşmak” dedi. İlçe Başkanı Nilay Mettürk ise, “Sürekli eleştiren bir muhalif anlayıştan yana değiliz. Güzele güzel demesini bileceğiz. Kötü dersek de eğer, böylesi daha iyi olur önerimiz olacak. Ortak akla, istişare birlikteliğine her zaman açığız. İlçemizde bir Kent Konseyi’nin olmaması bizler için eksik bir taraf. Siyasi faktörlerin olmadığı bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bunu önereceğiz. Ortak amacımız Kartepe” dedi.
# Kartepe, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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01 Kas 2021 - 14:43 - Siyaset

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