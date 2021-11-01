01 Kas 2021 - 14:44- Siyaset G: 01 Kas 2021 - 14:45

Mahalle temsilcisi Karakaya, belgesini 10 yeni üyeyle aldı

İYİ Parti İzmit’te göreve atanan Yenidoğan Mahalle Temsilcisi Ramazan Karakaya, belgesini almaya partiye kazandırdığı 10 yeni üyesiyle geldi

Mahalle temsilcisi Karakaya, belgesini 10 yeni üyeyle aldı mask

İYİ Parti İzmit Teşkilat Başkanlığının hazırladığı programda Yenidoğan Mahallesi’nde Ramazan Karakaya göreve getirilirken belgesini Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız takdim etti. İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda göreve getirilen Ramazan Karakaya, Kadın Politikaları ekibinden Sevinç Yalçın ile birlikte Yenidoğan Mahallesi’nde yaptıkları 10 yeni üye ile programa katıldı. Yeni üyelere rozetini İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz taktı. Daha önce AKP üyesi olan yeni üyeler, eski partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldılar.
# Kadın, AKP
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01 Kas 2021 - 14:44 - Siyaset

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