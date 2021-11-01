Büyükşehir’den TABİP’te Hasat ve Dikim Şenliği  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında melisa (oğul otu) fidesi dikimi ile tıbbi nane hasadı yapılacak. Şenlik havasında geçmesi planlanan etkinlikte ayrıca Bilal Sonses hayranlarıyla buluşarak, konser verecek. İl genelinde geçen yıl 1500 dekar alana dikilen yaklaşık 4 milyon biberiyenin hasadına geçen ağustos ayında, istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından başlanmıştı. Hasadın bereketli geçmesi, çiftçilerin yüzü güldürmüştü.

KIRSAL KALKINMA HEDEFLENİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlaması amacıyla başlattığı, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

HASAT ŞENLİĞİ KOÜ ARSLANBEY YERLEŞKESİNDE

Biberiyenin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey yerleşkesinde 100 dekar alanda ise tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği yapılıyor. 3 Ekim Çarşamba günü Arslanbey yerleşkesinde düzenlenecek şenlikte, melisa fidesi dikimi ve tıbbi nane hasadı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği projesi kapsamında, “Genç gelecektir ve tarım varsa hayat vardır” sloganıyla üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve uygulamalı eğitimi geliştirmek, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde atıl durumda olan ve kullanılmayan yaklaşık 200 dekar alan, tarım arazisine dönüştürülerek, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim sahası haline getirilecek.

ŞENLİKTE BİLAL SONSES KONSERİ

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında, Arslanbey yerleşkesinde şu anda tarıma kazandırılan 100 dekar alanda tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği yapılıyor. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli’de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik bitki borsası kurulması planlanıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, 3 Kasım Çarşamba günü 16.00’da, Arslanbey yerleşkesinde melisa (oğul otu) fidesi dikimi ile tıbbi nane hasadı yapılacak. Şenlik havasında geçmesi planlanan etkinlikte ayrıca son zamanlarda şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Bilal Sonses konser verecek.

ÖĞRENCİLERE İŞ VE EĞİTİM KATKISI SAĞLANACAK

Proje çerçevesinde Ziraat Fakültesi öğrencileri ekim alanlarında hem uygulamalı staj görecek hem de isteyen öğrenciler ekim ve hasat işlerinde istihdam edilerek, gelir elde imkanına kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Ziraat Fakültesi’nde lisans ve ön lisans düzeyindeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Bölümü’nün açılmasına destek vererek, üretim sahalarını çiftçi eğitim merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

MÜZE VE SOSYAL DONATILAR KURULACAK

İşlenebilir tarım arazisine dönüştürülen alanların 10 dekarında tıbbi nane ve melisa dikimi gerçekleştirildi. Geri kalan alanlarda ise stevia, biberiye, adaçayı, İstanbul kekiği, defne gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri yer alacak. Aynı zamanda alanda yetiştirilen tüm çeşitleri bir arada görmek için bitki müzesi, uygulama ve AR-GE bahçeleri ile yürüyüş parkurlarıyla öğrencilerin doğayla iç içe olabilecekleri sosyal alanlar ve üretilen ürünlerin satıldığı satış alanı da bulunacak. Üretim sahaları genişletilirken, üniversite içinde bulunan atıl durumdaki seralar kullanılabilir hale getirilerek, fide üretimi uygulama alanlarına dönüştürülecek.