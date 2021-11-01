01 Kas 2021 - 14:50- Asayiş G: 01 Kas 2021 - 14:52

Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kartepe'de evinin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybedip beton zemine düşen 76 yaşındaki Dursun Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti mask

Olay, dün Kartepe Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında oğluyla birlikte tamirat yapan Dursun Durmuş (76) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun Durmuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi, kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.
# sağlık, Kartepe, Sokak

01 Kas 2021 - 14:50 - Asayiş

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