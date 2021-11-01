Çatıdan düşen yaşlı adam kurtarılamadı

Olay, dün Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında oğluyla birlikte tamirat yapan Dursun Durmuş (76) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dursun Durmuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi, kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.