Tarihçi yazar Ülger Cumhuriyeti anlattı  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyanın en zengin Atatürk müzesi olan İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi’nde söyleşi gerçekleştirildi. 29 Ekim Cuma günü Saat 13.30’da Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Yüksek Mimar ve Tarihçi yazar Eriş Ülger tarafından düzenlenen söyleşide Cumhuriyete giden süreç İzmitlilere anlatıldı. Atatürk Evi’nin bahçesinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşi sonrası Ülger’e İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu tarafından çiçek takdim edildi. Eriş Ülger ayrıca kitaplarını imzalatmak isteyen kitaplarını imzaladı, fotoğraf çekilmek isteyenlerle fotoğraf çekildi.

BÜYÜK ZORLUKLAR ”

Tarihçi yazar Eriş Ülger konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in şahsında bütün İzmitli vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutlar çok daha güzel günlerde hep birlikte ilerideki Cumhuriyet Bayramlarının da kutlanmasını dilerim. Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı’nın hemen sonrasında aceleyle kurulmuş bir Cumhuriyet değil. Türkiye Cumhuriyeti büyük zorluklar aşılarak, büyük mücadeleler verilerek kuruldu.

“ONU HALA ÖZLÜYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğu zaman Türk Milleti de yaşama adım atmıştır. Mustafa Kemal’den önce Türkler vardı ama Türk Milleti yoktu. Millet haline gelişi 1923’tür. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığı ile Türk Milletinin var oluşu orantılıdır. Mustafa Kemal’in aramızdan ayrılışının ardından yaklaşık 80 yıl, Cumhuriyet kurulmasının üzerinden de yaklaşık 100 yıl geçmiştir. Türk Milleti halen Mustafa Kemal’i aramakta, özlemektedir. Çünkü her başımız sıkıştığında Mustafa Kemal Atatürk’ü bize çözüm bulacak ümidiyle dört gözle bekliyoruz.

TOHUMLAR EKİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar sahip çıkar ve onun göstermiş olduğu yoldan ne kadar hızla yürürsek o kadar medeni ülkeler seviyesine yükselme olanağımız var. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken bile çok büyük müşkülata uğramıştır. Mustafa Kemal hem zeki hem de çalışkan bir millet yaratmıştır. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyebilmiş olsaydık son zamanlarda yaşanan sıkıntıların hiçbirisini yaşamazdık. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra Anadolu’ya eğitimin, kültürün, adaletin, aklın, hukukun tohumlarını ekmiştir. Her birimiz çocuklarımıza medeniyetin nimetlerini anlatmalıyız” dedi.