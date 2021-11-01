01 Kas 2021 - 15:42- Asayiş G: 01 Kas 2021 - 15:46

TÜBİTAK’ta çalışan bilim insanı evinde ölü bulundu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli başarılı bilim insanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu. Başarılı bilim insanının böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

TÜBİTAK’ta çalışan bilim insanı evinde ölü bulundu mask

TÜBİTAK’ta Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda başuzman olan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 30 Ekim’de Tuzla, Postane Mahallesi, İdil Sokak’taki evinde cansız bedenine ulaşılan başarılı bilim insanının “likit böcek ilacı” içtiği öne sürüldü. Kocasıyla sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen ödüllü araştırmacının geride, “Seni çok,çok,çok….. seviyorum” yazılı not bıraktığı belirtildi.

ZEHİRLİ GAZ SENSÖRÜ GELİŞTİRİYORDU

2020 yılında, L'Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin” Program Ödülü'nü almaya hak kazanan Doç.Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın bu ödülü kazandıran çalışmayla ilgili TÜBİTAK’ın internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor: “Zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlıyor. Yeni “ twisted/ döndürülmüş” çift katmanlı grafen ülkemizde ve dünyada ilk kez sensör uygulamalarında kullanılarak; kimyasal sensörlerin geliştirilmesi hedefleniyor.”

ASKERİ VE ENDRÜSTRİ İÇİN

Yaklaşık 16 senedir TUBİTAK’ta çalışan Erbahar’ın bu projesiyle “Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması” hedeflendiği belirtiliyor.

# proje, Sokak, Sanayi

01 Kas 2021 - 15:42 - Asayiş

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