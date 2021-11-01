Başkan yardımcısına Beyzbol sopalı saldırı

Alınan bilgiye göre Perşembe günü sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki Rize Çay Evinde, Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve bölge esnafıyla caddede yapılan inşaat ve imalatlarla alakalı fikir alışverişinde bulunan Kadir Kandemir’in yanına, daha önce Başiskele Belediyesi tarafından iş akdi feshedilen Kerim Dündar Öztürk ve kardeşi Furkan Öztürk, iki arkadaşıyla birlikte geldi. Kerim Dündar Öztürk’ün “Kadir Kandemir sen misin?” diyerek söze girdiği kardeşi Furkan Öztürk’ün ceketinin içine sakladığı beyzbol sopasını bu esnada çıkararak Kadir Kandemir’in üzerine yürüdü ve vurdu.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Çıkan arbedede Furkan Öztürk araya giren esnaflar ve zabıta tarafından engellenirken Kerim Dündar Öztürk’ün Kandemir’e yumrukla vurmaya çalıştı. Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu aldı ve iki kardeş hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafların ifadesini alınan iki şüphelinin savcılıkça adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verirken Öztürk kardeşlerin ise mesai başındaki kamu görevlisine planlı bir şekilde saldırmak suçundan tutuklu yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan Öztürk kardeşler cezaevine gönderildi.