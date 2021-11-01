01 Kas 2021 - 16:31- Gündem G: 01 Kas 2021 - 16:35

Eski ilçe başkanı koronavirüse yenildi

DSP Başiskele ve Gölcük ilçelerinin eski ilçe başkanlığı ve elektrikçiler odası eski başkanı Mahir Tanta, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eski ilçe başkanı koronavirüse yenildi mask

DSP Başiskele ve Gölcük ilçelerinin eski ilçe başkanı, Elektrikçiler Odası eski başkanı Mahir Tanta (63) Covid-19 nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tanta’nın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Başiskele Serdar Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Mahir Tanta’nın cenazesi Başiskele Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Mahir Tanta’nın amcasının oğlu Naim Tanta’nın da 3 gün önce kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
# çocuk, Başiskele, covid-19

01 Kas 2021 - 16:31 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.Mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 17:35
02

Yazık - aşıdan vefat etmiş olmasın neden sürekli covid den ölüm diye haber yapıyorsunuz otopsimi yaptınız da covid ten öldü diyorsunuz aşı dan olma ihtimali yokmu türkiye aşılandı ölüm oranı arttı bi düşünün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 17:22
01

Erol Demirbek TÜRK - ALLAH rahmet eylesin. yakınlarına sabırlar dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Kasım 16:51
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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