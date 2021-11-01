DSP Başiskele ve Gölcük ilçelerinin eski ilçe başkanı, Elektrikçiler Odası eski başkanı Mahir Tanta (63) Covid-19 nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tanta’nın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Başiskele Serdar Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Mahir Tanta’nın cenazesi Başiskele Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Mahir Tanta’nın amcasının oğlu Naim Tanta’nın da 3 gün önce kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
01 Kas 2021 - 16:31- Gündem Güncelleme: 01 Kas 2021 - 16:35
Eski ilçe başkanı koronavirüse yenildi
DSP Başiskele ve Gölcük ilçelerinin eski ilçe başkanlığı ve elektrikçiler odası eski başkanı Mahir Tanta, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.Mekanı cennet olsun.
Yazık - aşıdan vefat etmiş olmasın neden sürekli covid den ölüm diye haber yapıyorsunuz otopsimi yaptınız da covid ten öldü diyorsunuz aşı dan olma ihtimali yokmu türkiye aşılandı ölüm oranı arttı bi düşünün
Erol Demirbek TÜRK - ALLAH rahmet eylesin. yakınlarına sabırlar dilerim .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.