Eski ilçe başkanı koronavirüse yenildi

DSP Başiskele ve Gölcük ilçelerinin eski ilçe başkanı, Elektrikçiler Odası eski başkanı Mahir Tanta (63) Covid-19 nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tanta’nın vefatı sevenlerini derinden üzdü. Başiskele Serdar Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Mahir Tanta’nın cenazesi Başiskele Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Mahir Tanta’nın amcasının oğlu Naim Tanta’nın da 3 gün önce kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.