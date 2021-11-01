Kocaman’dan CHP’li Merttürk’e hayırlı olsun ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz ve Meclis Üyeleri Emine Özdemir, Selçuk Kösemen, Ahmet Sağırkaya ile birlikte CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette İlçe Başkanı Nilay Merttürk, İlçe Başkan Yardımcıları Ümit Karamert, Nurcan Kurşunluoğlu, Fulya Kaya, İsmail Akbal, Sibel Bakaç Arslancan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla Demir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin, Meclis Üyeleri Hasan Bayrak, Yakup Kalmuk, Sabri Soyer ve Özlem Çankaya da hazır bulundu.

“HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Merttürk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kocaman, “Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin, yolunuz açık olsun. İnşallah kol kola, hep beraber, ilçemizin geleceği için çalışacağız. Bu bağlamda da sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum" dedi.

“ORTAK PAYDAMIZ KARTEPEMİZ”

CHP İlçe Başkanı Nilay Merttürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler büyük bir aileyiz ve tek derdimiz ilçemize, şehrimize, ülkemize hizmet. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz. Hizmet odaklı çalışacak, hizmet odaklı siyaset yapacağız. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi ortak paydamız Kartepemiz. Kartepemiz’in daha güzel ve yaşanılabilir bir kent olması için çalışacağız” dedi.