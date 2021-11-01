01 Kas 2021 - 17:45- Siyaset G: 01 Kas 2021 - 17:46

“Vatandaşımız, sizin dış güçler masallarınızdan bıktı”  

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, yeni hafta ile açıklanan zam haberleri için ‘Kara Pazartesi’ diyerek açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen ...
“Vatandaşımız, sizin dış güçler masallarınızdan bıktı”   mask

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, yeni hafta ile açıklanan zam haberleri için ‘Kara Pazartesi’ diyerek açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Kocaeli’deki iktidara seslenen Başkan Yıldızlı, “Vatandaşın belinin bükülmeye devam edildiği kara pazartesi ile yeni bir haftaya başladık. Doğalgaza ekim ayında gelen yüzde 15 zam, sanayiciye yıkılarak bu kez yüzde 48’e katlandı. Bakkalda, manavda, markette, pazarda her hafta fiyat etiketleri değişiyor. İşçi, emekli, esnaf, sanayici herkes havlu atarken sarayın sefacıları hala dış güçlerden bahsediyor. Yerel yöneticilere sesleniyorum: Milletimiz, sizin bahanelerinizden, ekonomi her daha da kötüye gittiğinde, vatandaşın her ‘geçinemiyorum’ haykırışında kürsü başından anlattığınız dış güçler masallarınızdan bıktı. Milletimizi ne pahasına olursa olsun bu kara kıştan kurtaracağız” dedi.
# chp
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01 Kas 2021 - 17:45 - Siyaset

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