01 Kas 2021 - 22:00- Gündem G: 02 Kas 2021 - 09:09

Corona verileri açıklandı! Vakalarda büyük artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Kasım 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.
Corona verileri açıklandı! Vakalarda büyük artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Kasım verilerine göre, 356 bin 643 test yapıldı. Son 24 saatte, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 296 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 31 Ekim verilerine göre, dün 347 bin 362 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 948 vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 bin 175 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19, sağlık

01 Kas 2021 - 22:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.261.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık mask
2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
AFAD 1749 personel alacak mask
AFAD 1749 personel alacak
Potasız Okul Kalmasın’da sıra Körfez Tuncer Şen Fen Lisesi'nde mask
Potasız Okul Kalmasın’da sıra Körfez Tuncer Şen Fen Lisesi'nde
Tarihçi yazar Ülger Cumhuriyeti anlattı   mask
Tarihçi yazar Ülger Cumhuriyeti anlattı  
Kuruçeşme’deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı     mask
Kuruçeşme’deki yeni üst geçidin montajı gece mesaisiyle 10 saatte yapıldı    
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL