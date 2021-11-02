02 Kas 2021 - 09:10- Asayiş G: 02 Kas 2021 - 09:13

Kepenkleri kapalı dükkanın içinde başına saçma isabet etti

Gebze'de kepenkleri kapalı olan dükkanda bulunan şahıs, dışarıdan kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu başından yaralandı.
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Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir oto pasta, cila ve boya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, av tüfeğiyle kepenkleri kapalı dükkana ateş etmeye başladı. Bu sırada içeride bulunan Eyüp G. (35), başına isabet eden saçmayla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Eyüp G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Sokak, sağlık

02 Kas 2021 - 09:10 - Asayiş

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