Kocaeli Valiliği'nden siren uyarısı

Kocaeli Valiliği, il genelinde siren sistemlerini test etmek amacıyla 4 Kasım Perşembe günü saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler çalınacağının uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: ''Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83.Yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım 2021 tarihinde saat 09.05’de İl ve İlçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 (iki) dakika süre ile (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır. Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 04 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler çaldırılacaktır."