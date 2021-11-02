02 Kas 2021 - 09:39- Asayiş G: 02 Kas 2021 - 09:41

Otoparktan 51 tane yağmur suyu ızgarasını çaldı

İzmit'te, açık otopark alanındaki 51 adet döküm yağmur suyu ızgarası çalındı. Polisin araştırması sonucu döküm ızgaraları çalan kişi yakalanırken, ızgaraların montajı yapıldı.
Otoparktan 51 tane yağmur suyu ızgarasını çaldı mask

Dün, İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık otopark alanında bulunan yağmur suyu ızgaralarının çalındığı ihbarı yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede 51 adet tekli döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Açık kalan mazgalların insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için bölge güvenlik şeridi içerisine alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu döküm ızgaraların 18 yaşındaki bir kişi tarafından çalındığı belirlendi. İsmi açıklanmayan kişi yakalanırken, ele geçirilen döküm ızgaraların yeniden montajı yapıldı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

02 Kas 2021 - 09:39 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek TÜRK - ismini açıklamayın ne olur ne olmaz belki kaçak yabancıdır .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Kasım 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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