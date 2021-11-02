Otoparktan 51 tane yağmur suyu ızgarasını çaldı

Dün, İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık otopark alanında bulunan yağmur suyu ızgaralarının çalındığı ihbarı yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede 51 adet tekli döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Açık kalan mazgalların insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için bölge güvenlik şeridi içerisine alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu döküm ızgaraların 18 yaşındaki bir kişi tarafından çalındığı belirlendi. İsmi açıklanmayan kişi yakalanırken, ele geçirilen döküm ızgaraların yeniden montajı yapıldı.