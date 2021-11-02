02 Kas 2021 - 09:44- Gündem G: 02 Kas 2021 - 09:47

Körfez'de Türk Bayrağı ve Atatürk posteri

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Gölcük Kent Konseyinin etkinliğinde dalgıçlar körfezde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı
Körfez'de Türk Bayrağı ve Atatürk posteri mask
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Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü nedeniyle Gençlik Vapuru etkinliği düzenledi. Gölcük Kent Konseyi ortaklığıyla düzenlenen programda Gölcük Belediyesinin Değirmendere Sahilinde düzenlenen programa katılım sağlandı. Değirmendere’deki programda dalgıçlar İzmit Körfezi yüzeyinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı. 

GENÇLİK VAPURU

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi birlikteliğinde Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünü kutlandı. Etkinlikler İzmit’ten hareket eden Gençlik Vapuru ile başladı. Gençlerin yanı sıra programa Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz Gazileri ile şehit aileleri de katıldı.

DALGIÇLAR BAYRAK AÇTI

İzmit’ten kalkan vapur Gölcük Belediyesinin etkinliklerinin yapıldığı Değirmendere iskelesine geçti. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuyla başlayan programda İstiklal Marşı okundu. Ardından Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi yürütme kurulu dalgıç ekipleri tarafından su üzerinde Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açıldı.

KÖRFEZ TURU

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Halk Oyunları grubunun zeybek gösterilerinin ardından vapurla İzmit Körfezi turu atıldı. Vapur turunda katılımcılar için canlı müzikle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

# Mustafa

02 Kas 2021 - 09:44 - Gündem

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