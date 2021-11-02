İtfaiyeden kış öncesi baca uyarısı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminde yapılması gereken yangın güvenliği hazırlıkları için uyarıda bulundu. Büyükşehir İtfaiyesi, tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını belirterek baca temizliği ile bu olumsuz vakaların önüne geçilebileceğini vurguladı.

YANGINLARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR

Kış mevsimi başlamadan bacaların temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından önem taşıdığını dile getiren yetkililer, temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbon monoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğunu aktardı. Baca temizliğinin kış gelmeden gerekli olduğu dile getirildi. 2010 yılına kadar İtfaiye tarafından yürütülen baca temizliği hizmeti, 2010 yılından bu yana, konusunda yeterlilik gösteren özel firmalar tarafından yapılmaya başlandı.

ÖZEL FİRMALAR YAPIYOR

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda eğitim alarak, yetki belgesi edinmek suretiyle baca temizliği hizmetini gerçekleştiren özel şirketler, ücretlendirmeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifesi üzerinden uyguluyor. Doğalgaz kombi ve şofben bacalarına bakım yaptırma ve temizlettirme işleri ise dağıtım şirketince belirlenen “Bacacı-3” veya “Bacacı-4” sertifikasyonuna sahip özel şirketlere yaptırılması gerekiyor. Bu kapsamda baca temizletmek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 335 21 24 numaralı hattından bilgi alabiliyor.

BUNLARA DİKKAT!

Dolu veya boş LPG tüpleri evlerde saklanmamalı, bodrum katta, çatı arasında veya yangın merdiveni gibi yerlerde kullanılmayan tüp bulundurulmamalı. Çünkü yangın halinde bu tüpler büyük risk arz edebiliyor. Oto lastikleri, eski eşyalar gibi yanıcılık riski oluşturan malzemelere de evde yer verilmemeli, varsa uzaklaştırılmalı. Yanıcı sıvılar, çatı arası ve ardiye gibi yerlerde depolanmamalı. Çünkü bulundukları yerde sızıntı veya olası ısınma sonucu, istenmeyen durumlar ile karşılaşma riski yüksek. Çatı aralarından geçen elektrik kablosu, aydınlatma armatürü gibi elektrikli aksamlar kontrol edilmeli. Eskimiş, yıpranmış veya herhangi bir sebeple zarar görmüş tesisatlar derhal yenilenmeli. Eğer uzmanı değilseniz elektrik tesisatlarına asla dokunmamalı veya çalışma yapılmamalı.

SAĞLIKLI BACA VE BACA TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER?

Baca çıkışları aşırı rüzgârlara karşı tedbir için, en az çatı mahyasının üstü seviyesinde olmalı. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun, baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kullanılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı. Ayrıca bacalara bitişik olan ahşap çatı elemanları da risk oluşturuyor. Bu nedenle, baca hattının yalıtımlı olduğundan ve yanıcı malzemelere temas etmediğinden emin olunmalı. Baca temizliğinde, bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli.

112 ARANMALI

Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacalarda sorun çıktığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve bu bacaların yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekiyor. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı taktirde, borular ayda bir, bacalar ise 2 ayda bir temizlenmeli. Yasalara göre bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumlu bulunuyor.