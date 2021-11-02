02 Kas 2021 - 10:12- Gündem G: 02 Kas 2021 - 11:57

Adnan Uyar'ın acı kaybı
Adnan Uyar'ın acı kaybı mask

Kocaeli Kent Konseyi eski başkanı, Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar’ın babası 85 yaşındaki Osman Uyar vefat etti. Gölcük Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden, 4 çocuk babası Osman Uyar'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Gaziler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümmiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# çocuk

02 Kas 2021 - 10:12 - Gündem

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