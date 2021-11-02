02 Kas 2021 - 10:20- Asayiş G: 02 Kas 2021 - 11:20

Kocaeli'de korkutan kaza! Kontrolden çıktı bariyerlere çarptı

Gebze'de tırın bariyerlere çarpması D-100 kara yolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kocaeli'de korkutan kaza! Kontrolden çıktı bariyerlere çarptı mask

Gebze D-100 Ankara yönüne giden Ayhan K. idaresindeki 34 DE 7390 plakalı boş dorse takılı tır, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerine çıkan tır, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ayhan K, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, tırın çekilmesinin ardından normale döndü.
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02 Kas 2021 - 10:20 - Asayiş

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