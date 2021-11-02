Fenerbahçeli Koray’ın anısına basılan kitap, öğrencilere umut olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabaka başlamadan hemen önce tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Koray Şener adına, ölümünün üçüncü yıl dönümünde ailesi ve arkadaşları tarafından kitap basıldı. ‘Tribünde var bir iyi adam’ adını verdikleri ve içerisinde Koray’ın arkadaşları, 1907 ÜNİFEB üyeleri ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da duygu ve düşüncelerinin yer aldığı kitaptan elde edilecek gelir, maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine bağışlanacak.

‘KORAY’IN BIRAKTIĞI YOLDAN DEVAM EDELİM DİYE YAPTIK’

Koray’ın ölmeden önce çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını ifade eden Rıfat Şener, “Tüm arkadaşları, dostları ve sevenlerinin, birbirinden habersiz Koray hakkındaki duygu ve düşüncelerinin yazılmış olduğu bir kitap. Bu kitabın esas amacı, durumu olmayan üniversiteli öğrencilere yardım. Koray, zaten sosyal sorumluluk projelerini seven bir çocuktu. Biz de onun ruhuna bir hediye olsun, onun bıraktığı yoldan devam edelim diye bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

‘AMACIMIZ ÖĞRENCİLERE FAYDA SAĞLAMAK’

Elde edilecek gelirin tamamının maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimine harcanacağını belirten Rıfat Şener, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Bu kitabın içerisinde birebir Koray ile arkadaşlık yapanlar var, yapmayanlar da var ama onlar da duygu ve düşüncelerini yazdılar. Kitabın bir özelliği de kitabın içindeki anıların, duyguların ve düşüncelerin birleştiği tek ortak nokta Koray’ın yardımsever ve iyi bir adam olduğu. Hepsi yazdıkları yazılarda bunu vurgulamış. Bu da bizi çok duygulandırdı. Bu kitabı oluşturmamızdaki amaç, üniversitede maddi durumu yetersiz olan öğrencilere fayda sağlamak” diye konuştu.

‘BOĞAZIMA BİR ŞEY DÜĞÜMLENİR GİBİ OLUYOR’

Kitabı okurken duygulandığını söyleyen Rıfat Şener, “Bu kitabı okuyorum, okumaya çalışıyorum ama yarıda kalıyor. Boğazıma bir şey düğümlenir gibi oluyor, okuyamıyorum. Kitabı dizayn ederken tüm yazıları bir kere okumuştum tekrar okumak istiyorum ama okuyunca boğazım düğümleniyor. Çok zor bir duygu” dedi.

‘KİTAPTA YER ALAN YAZILAR BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI’

Kitapla hem Koray’ın hatıralarının yaşayacağını hem de öğrencilere katkıda bulunacaklarını söyleyen anne Gülümser Şener, “Oğlum Koray, sosyal sorumluluk projelerinde çok fazla yer alıyordu. Oğlum öldükten sonra Türkiye genelinde birçok yerde kütüphaneler açıldı, oğlumun adına. Bizler de buna istinaden o kütüphanelerde Koray Şener kimdir diye soran çocukların Koray’ı tanımasını istedik. Kitaptan elde edilecek geliri de üniversitede okuyan öğrencilerimize aktaracağız. Bu amaçla yola çıktık ve oğlumu tanıyan herkes, bu kitapta emeği geçen herkes oğlumu anlattı. Ben kitabın tamamını okudum, çok güzel duygular besledim. Editörümüzle birlikte bu kitabı dizayn ederken hepsini okumuştum ama sakin bir şekilde tekrar okuduğumda arkadaşlarının duyguları ve düşünceleri beni çok duygulandırdı. Bu süreç içerisinde Fenerbahçe camiası hep yanımızda oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım amacımıza ulaşır ve çocuklarımıza ulaşırız. Bu vesileyle de Koray’ın nasıl bir insan olduğunu da insanlara anlatmış oluruz” diye konuştu.