Şakoğlu: Sadece kalabalığımızı arttırırsınız

İzmit Belediyesi basın sözcülerinden Cem Şakoğlu geçtiğimiz haftadan bu yana yerel gazetelerde yayınlanan bazı yazılar ve bazı siyasilerin söylemleri üzerine açıklamalar yayınladı. Şakoğlu ‘Sabahtan akşama kadar Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiyi ve İzmit Belediyesini eleştirerek sadece bizim kalabalığımızı arttırırsınız’ dedi. Şakoğlu sözlerine şöyle devam etti.

“DİLİN KEMİĞİ YOK”

Bir süredir hem belediyemizi hem de belediye başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i hedef alan siyasi ya da siyasi yönlendirmeli açıklamalara edebimiz gereği cevap vermiyorduk. Ancak biz sustukça meydanı boş bulanlar yine dilin kemiği yok modeline büründüler maalesef. Şu son birkaç haftadır bazı gazetelerde öyle açıklamalar okuyoruz ki akıllara zarar. Kimi gazetelerin köşe yazarları artık aslı olmayan ya kulaktan dolgu ya da sırf muhalefet yapabilmek uğruna öyle şeyler yazmaya başladılar ki mecburen bazılarına tekzip göndermek durumunda kaldık. Gazetelerinden sabahtan akşama kadar Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiyi eleştirmeyi kendilerine görev edinmiş bazı isimler İzmit Belediyesi kendilerini eleştirdiğinde bunun etik olmadığına dair söylemlerde bulunuyorlar. Siz kalkıp yerel bir gazetenin köşe yazarıyken halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı için açık bir şekilde ‘Yerine kayyum atanmalı’ diye yazacaksınız ama o belediye kendi yayın organından sizi eleştirdiğinde bunu etik bulmayacaksınız öyle mi? Empati yapmazsanız, iğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırmazsanız olmaz. O zaman gazeteciliğin etiğinden de, tarafsızlığından da söz etmeniz ya da kendinize pay çıkartmanız zorlaşır. Sabahtan akşama Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiyi ve İzmit Belediyesini eleştirerek sadece bizim kalabalığımızı arttırırsınız.

“GAZETECİLİK AHLAKINA SIĞMAZ”

Buradan ilk önce iki haberi netleştirmekte fayda görüyorum ki bunlardan ilki açıklamanın üzerinden zaman geçmiş olsa bile Gölkaypark projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve hatta Belbim yetkililerine çizdirmiş olmamız haberidir. Tamamıyla uydurma bir haberdir. Gölkaypark projesinin her santimetre karesi İzmit Belediyesinin genç mimar ekibi tarafından çizilmiştir. Hemen her projemizin altına imzalarını atan ve bizlerinde bundan büyük mutluluk duyduğumuz bu kardeşlerimizi buradan bir kez daha kutlamak, tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Bu gençler inanın bu kentin geleceğinde imzası olacak olan arkadaşlar. Siz bu insanları yok sayıp, kulağınıza her fısıldananı sırf muhalefet olsun diye köşenizden yazarsanız bu sizin gazeteciliğinize ve tarafsızlığınıza gölge düşürür. Siyasi olarak ben dâhil birileri ile kişisel bir sürtüşmeniz var ise bunu köşenize yansıtmak gazetecilik ahlakına sığmaz.

“BURADA OFİSİ OLMAYAN MÜTEAHHİTLE OFİSİNDE GÖRÜŞME YALANI”

Bir diğer haber ise Fethiye Caddesinin müteahhidi ile ofisinde görüşülmesi haberidir. Bununla ilgili de ne söyleyeceğimi inanın bilemiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı basına bu haberi bu şekilde aktarıyor. Basın mensubu arkadaşlar böyle olduğunu söylüyor. Bu haberleri nereden alıyorlar, kendilerine bu konuda kim bilgi veriyor inanın şaşırıyorum. Bu haberleri üretip gazetelere ya da belediye başkanlarına servis edenler kendilerini boşa harcamasınlar ve direkt olarak senaristliğe başlasınlar. Çünkü ya hayal güçleri çok yüksek ya da gerçekten iyi yazıyorlar. Ortada bir yalan ve bir yalancı var. Bu yalan önce başkana servis ediliyor, başkan alıyor basına anlatıyor, basın da aynı yalanı haberin geldiği makama güvenerek halka servis ediyor. Yalan bildiğiniz katmerleniyor yani. Daha İzmit’e ofisini bile kurmamış, açmamış olan bir müteahhit firma ile İzmit Belediye Başkanı gidip iş yerinde görüşecek öyle mi? Müteahhit firmanın belediyemize geliş tarihleri belli. İnsanlar defalarca gelip gitmişler belediyemize. Benim haberim olmayıp bu arkadaşlar ofislerini bizim belediyemize kurmuşlarsa, Sayın Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de kendilerini burada ziyaret etmişse bilemem tabi ki. Bu nasıl bir hayal gücüdür anlam verebilmek mümkün değil. Fakat hayali kim kuruyorsa tebrik etmek gerekli ki basına iyi pazarlıyor. Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim ki artık halk bu tarz haberlere inanın itibar etmiyor ve inanın bu uydurma haberler ile İzmit Belediyesi halkın gözünde daha da yüceliyor. Konunun daha da netleşmesi için direkt olarak şunu söylüyorum ki şayet iddia ettiğiniz gibi İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin Fethiye Caddesini yapacak müteahhidin ofisine gidip orada toplantılar yaptığını ispata davet ediyorum bunu iddia edenleri. İspat ederseniz biz, ispat edemezseniz siz yalancısınız bu konu bu kadar nettir. İsnat edilen iddialar çok çirkin ve tutarsızdır. Çamur at izi kalsın politikası gütmesin kimse. Bu yalanı her kim uyduruyor ve anlatıyorsa kişi kendinden bilir işi atasözü kendisi için cuk oturuyor.

“MUHARREM TUTUŞ’UN 24 MADDESİ YOK HÜKMÜNE BÜRÜNDÜ”

İzmit Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş’a da sanırım epeydir konuşmuyorsun çık basın açıklaması yap falan demiş olmalılar ki geçtiğimiz hafta İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiyi hedef alan 24 maddelik bir açıklama ile çıkmış basında. Okuduğumda ilk önce oturup tek tek hepsine cevap yazayım istedim ve yazdım da ama İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi bu açıklamayı kendilerine yolladığımda ‘Cem bey biz bahsettiğiniz bazı maddeler üzerinden siyaset yapmayacağımızın sözünü verdik. Kentteki bazı konuları halkı mağdur etmemek adına siyasete malzeme yapmayacağız dedik. Varsın onlar sözlerinde durmasınlar, biz sözümüzün arkasında durmamız lazım. Lütfen bunları kullanmayın’ dediler. Siyasete bakış açımızı ortaya koymak adına inanın konuşacak, Muharrem Tutuş’a cevap yazacak başka hiçbir şey bırakmadı bana İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi. Yani 24 madde sadece bir cümle ile yok hükmüne büründü. Sayın Başkana bu öğretisi için de ayrıca teşekkür ediyorum.

“BU AÇIKLAMALARI BELLİ BİR GRUP YAYINLAMAYACAK”

Biz bütün bu açıklamaları yaparken hepinizden ricam gazeteleri bir kontrol edin. Bizim açıklamalarımızı kim yayınlıyor, kim yayınlamıyor? Bizi sürekli eleştirenler, hakkımızda sürekli yorum yapanlar belli bir gurubun gündeminden ve manşetlerinden düşmezken, konular ile ilgili bizim yaptığımız açıklamaları lütfen kimlerin yayınlayıp kimlerin yayınlamadığını takip edin. Bu açıklamayı bile belli bir grup yayınlamayacak. Basının tarafsızlık ilkesini, basın özgürlüğünü savundukları halde, söylemler ile eylemler birbirini tutmadığı için yayınlamayacak ya da yayınlayamayacaklar. İsterseniz hemen bir sağlama yapabilirsiniz.

“KENT HALKI COŞKUSU VE KATILIMIYLA GERÇEKLERİ ZATEN HAYKIRIYOR”

Kent halkı İzmit Belediyesini de, Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i de, her şeye muhalefet ederek gündemde kalmaya çabalayanları da biliyor. Kent halkı fener alaylarımıza katılımlarda gösterdiği coşkusuyla, Kocaeli Sanayi Fuarının yıllardan bu yana görmediği 29 Ekim Duman konserindeki 100 bin kişinin üzerinde kalabalığı da ders mahiyetinde kamuoyuna haykırıyor. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyoruz. Onlarla güçleniyoruz, onların coşkusuyla sorumluluk bilincimizi daha da güçlendiriyoruz. Biz halkımıza hizmet etmeye, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye her türlü muhalefete rağmen devam ediyoruz. Bizimle yürüyenleri de, yürürken çelme takmaya çalışanları da görüyoruz. Ancak fark şu ki onları artık yalnızca biz değil herkes görüyor.

“KENT HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizde bizimle birlikte hareket eden tüm kent halkına yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler ve ne mutlu ki her şeyin farkındalar. Biz kent insanımızı seviyoruz. Başkanımıza ve belediyemize olan sevgilerini de gerek sosyal medyadaki paylaşımlarından, gerekse sokakta karşılaştığımızdaki tepkilerinden görüyoruz. Hepsi var olsunlar. Bu kentli olmak işte bunun için çok güzel. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.