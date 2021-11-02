02 Kas 2021 - 11:16- Asayiş G: 02 Kas 2021 - 11:30

Alkollü sürücü TEM’de bariyere çarptı! Yara almadan atlattı

Dilovası TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyere çarpan otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin incelemelerinde alkollü çıkan şahsa ceza kesildi.
Alkollü sürücü TEM’de bariyere çarptı! Yara almadan atlattı mask

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.B. idaresindeki 48 E 8845 plakalı Opel marka otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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02 Kas 2021 - 11:16 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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