AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel ve sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alacak.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı, Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre de 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını 18 Kasım (10:00) - 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.