02 Kas 2021 - 11:40- Gündem G: 02 Kas 2021 - 11:44

AFAD 1749 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, AFAD 1749 personel alacak
AFAD 1749 personel alacak mask

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel ve sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı, Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre de 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 18 Kasım (10:00) - 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

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02 Kas 2021 - 11:40 - Gündem

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