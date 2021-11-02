Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar...
2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık
ÇALIŞAN YAKA KARTI İPTALİ
Çalışanlarımızdan Mustafa Cüneyt Çıkman şirketimizden ayrılmıştır. Gebze TÜBİTAK Martek şirket çalışanı yaka kartının iptal ilanıdır.İMPLANTEK MEDİ̇KAL SANAYİ̇ VE Tİ̇CARET LTD. ŞTİ̇.
BAY - BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
Gebze Plastikçiler fabrikamıza - Satış Tecrübesi Olan, - Sevkiyat Planlaması Yapabilecek , - İhracat Takibine Hakim en az 5 yıl deneyimi olan - ...
YURTİÇİ KARGO PALMİYE ŞUBESİ
Yurtiçi Kargo Palmiye Şubesi’nde çalışmak üzere bay dağıtım elemanı (kurye) aranmaktadır. MAAŞ + SİGORTA + YEMEK Başvuru için; Sanayi Mh. Koza...
Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 40 yaş altı, vasıfsız bay eleman alınacaktır.
İDDAA BAYİ
İzmit Merkez’de İddaa Bayii’nde çalışacak 40 - 50 yaş arası personel aranıyor CV için ; [email protected]
ELEMAN ARANIYOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ FİRMA BÜNYESİNDE ÇALIŞACAK, -TEMİZLİK İŞLERİ YAPMAK, -FİRMA BÜNYESİNDE ÇALIŞANLARA YEMEK PİŞİRMEK, -GELEN MİSAFİRLERE SERVİS...
ELEMAN ARANIYOR
Umuttepe’de bulunan Ata Kız Öğrenci Yurdu’nda çalışacak Bayan mutfak elemanı aranıyor. Detaylar görüşülecektir TELEFON : 0532 496 70 72 FİRMA ADI :...
KİRALIK OFİS
BELEDİYE İŞ HANI’NDA 7. KATTA DENİZ MANZARALI 28M2 900 TL’YE KİRALIK OFİS TELEFON : 0532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.