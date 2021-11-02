Albaraka Türk’te atama

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün genel müdürlüğüne MalekKhodrTemsahvekaleten atandı. 2014 yılından bu yana Albaraka’da görev yapan Malek K. Temsah Ekim 2021 tarihi itibarıyla, Albaraka Türk’teki mevcut görevlerine ilave olarak Genel Müdür Vekili olarak atandı.