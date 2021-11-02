Karbon ayak izine göre vergilendirme sistemi

Ortadoğu, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Afrika’dan 29 ülkenin bilişim teknolojisi profesyonellerini bir araya getiren DCF Veri Merkezi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluştu. Girişimci firmaları ve oyuncularını Türkiye’de buluşturacak fuar, Türkiye’nin bölgesel bir veri merkezi konumuna ulaşmasına katkı sağlamaya devam edecek.

TEKNOLOJİK KONULAR

Fuar, Türkiye ve Avrasya Bölgesi sınırlarında on milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip veri merkezi sektöründe Türkiye’nin kendi verisini kendi içerisinde barındıran bir ülke olmasında önemli bir rol üstlenecek. DCF içeriğindeki konferanslar kapsamında sektörün önde gelen isimleri hem hukuksal hem de teknolojik konularda son gelişmeleri açıkladı. Gerçek ve tüzel kişilerin karbon ayak izlerinin artık hesaplanabiliyor olacağı ve buna göre vergilendirme siteminin geleceği de vurgulandı…