Kars, Ardahan, Iğdırlı iş adamlarından DEVA Partisi’ne iade-i ziyaret

Genel başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanlığı, kentin önde gelen sivil toplum örgütleri ile görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda İl Başkanı Adem Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) ziyaret edilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştu. Şimdi de KAISİAD Başkanı Haluk Mamik ve yönetim kurulu üyeleri, kalabalık bir heyetle DEVA Partisi İl Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundular.

“EKONOMİMİZE DİNAMO ETKİSİ VAR”

Ziyarette KAISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra DEVA Partisi İl Yönetimi ve Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan da hazır bulundu. Görüşmede KAISİAD Başkanı Haluk Mamik, Kocaeli’de çok sayıda Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli iş adamı ve sanayici olduğunu vurgulayarak, “Bu aynı zamanda kentimiz ve ülkemizin ekonomisine de bir dinamo etkisi göstermekte; toplumsal olarak refah seviyesinin gelişmesine vergiler ve oluşturulan istihdam ile önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

“BU BİZE GURUR VERİYOR”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç da, “Bugün DEVA Partisi kadroları içerisinde bütün Türkiye’miz bulunmaktadır. Ülkemizin her yöresinden, her renginden insanımız parti içerisindeki iklimde kendine yer tutmuş ve Türkiye’ye daha iyi nasıl hizmet edebilirim aşkıyla çalışmaktadır. Bu kapsamda sevinerek görüyoruz ki, KAISİAD’da da parti üyelerimiz mevcut. Bu bize gurur veriyor. İnanıyorum ki, ülkemizin bugün yaşadığı sıkıntılı süreçten el birliği ile çıkaracağız. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın da her zaman söylediği gibi, dert varsa DEVA’sı da vardır” dedi.