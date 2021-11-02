Vartolular’dan Hürriyet’e davet var

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Vartolular Derneği Başkanı Ali Bektaş, Varto Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ercan Sağlam ve Kocaeli Vartolular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akbal ile bir araya geldi. Ziyarette, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirkır da hazır bulundu.

HALK OZANI TOLGA SAĞ GELİYOR

Başkan Hürriyet, Kocaeli’deki tüm hemşeri derneklerine her zaman destek verdiklerini ve vermeye de davam edeceklerini vurgulayarak nazik ziyaretlerinden ötürü Ali Bektaş ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu. Kocaeli Vartolular Derneği Başkanı Ali Bektaş da 6 Kasım Cumartesi günü Halk Ozanı Tolga Sağ’ın katılımı ile İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri dayanışma konserine Başkan Hürriyet’i davet etti.