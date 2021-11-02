02 Kas 2021 - 15:30- Gündem G: 02 Kas 2021 - 15:31

Vartolular’dan Hürriyet’e davet var

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Vartolular Derneği Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ağırladı. Ali Bektaş, Başkan Hürriyet’i 6 Kasım’da düzenleyecekleri dayanışma konserine davet etti
Vartolular’dan Hürriyet’e davet var mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Vartolular Derneği Başkanı Ali Bektaş, Varto Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ercan Sağlam ve Kocaeli Vartolular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akbal ile bir araya geldi. Ziyarette, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirkır da hazır bulundu.

HALK OZANI TOLGA SAĞ GELİYOR

Başkan Hürriyet, Kocaeli’deki tüm hemşeri derneklerine her zaman destek verdiklerini ve vermeye de davam edeceklerini vurgulayarak nazik ziyaretlerinden ötürü Ali Bektaş ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu. Kocaeli Vartolular Derneği Başkanı Ali Bektaş da 6 Kasım Cumartesi günü Halk Ozanı Tolga Sağ’ın katılımı ile İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri dayanışma konserine Başkan Hürriyet’i davet etti.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

02 Kas 2021 - 15:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.261.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince Rehabilitasyon Merkezi örnek oluyor mask
Derince Rehabilitasyon Merkezi örnek oluyor
Bıyık, Kızılay’a kan bağışladı mask
Bıyık, Kızılay’a kan bağışladı
Vartolular’dan Hürriyet’e davet var mask
Vartolular’dan Hürriyet’e davet var
Ormanda mangal yasağı kalktı mı? mask
Ormanda mangal yasağı kalktı mı?
Kayıp babasını bulabilmek için aracından açtığı ses kaydıyla sokak sokak dolaşıyor mask
Kayıp babasını bulabilmek için aracından açtığı ses kaydıyla sokak sokak dolaşıyor
2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık mask
2020 model Fiat Egea Sedan icradan satılık
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL