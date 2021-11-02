02 Kas 2021 - 15:32- Siyaset G: 02 Kas 2021 - 15:33

İYİ Partili Yıldız, Zekeriya Özak’ı ziyaret etti

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Adil Gülez’le birlikte AKP’den istifa edip DEVA Partisi’ne katılanBüyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı ofisinde ziyaret etti
İYİ Partili Yıldız, Zekeriya Özak’ı ziyaret etti mask

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Adil Gülez’le birlikte 2020 yılında AKP’den istifa ederek DEVA Partisi’ne katılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Zekeriya Özak’a ziyarette bulundu. Özak’ın İzmit kent merkezinde yer alan ofisinde gerçekleştirilen ziyarette ülke ve kent gündemine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Zekeriya beyle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Uzun süredir görüşme fırsatı bulamıyorduk. Kendisini ofisinde ziyaret ettik. Ülke ve kent gündemine dair pek çok konuyu konuşma fırsatımız oldu. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi. 
# AKP, Deva partisi

02 Kas 2021 - 15:32 - Siyaset

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