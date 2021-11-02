Bıyık, Kızılay’a kan bağışladı

Kızılay Haftası nedeniyle Kazım Karabekir İlkokulu ve Kızılay Darıca Şubesi, kan bağışı kampanyası düzenlerken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kan bağışı noktasını ziyaret ederek Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Kazım Karabekir İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, sabah öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldıktan sonra Kızlılay’ın kan bağışı noktasını ziyaret etti.

KAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ

Kan bağışı kampanyasına katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti. Başkan Muzaffer Bıyık, kan bağışlamanın önemine de işaret edip, “Kızılayımıza kan bağışı noktasında yardımlarımızı arttırmalıyız. Pandemi nedeniyle kan bağışları azaldığı noktasında bilgi aldık. İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Kan hayattır. Herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarılabilir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum” dedi.