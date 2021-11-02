Kupa’da rakip Adanaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekimi bugün Hasan Doğan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kocaelispor adına kurayı yöneticilerden Ulaş Yıldız çekti ve Yeşil siyahlıların kupadaki rakibi, kendisi gibi 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor oldu. Adana Stadı’ndaki Karşılaşma 30 Kasım, 1 Aralık ya da 2 Aralık’ta oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Adanaspor - KOCAELİSPOR
Boluspor – 52 Ordu FK
Çaykur Rize – Ankaraspor
Antalyaspor – Amedspor
Konyaspor - Vanspor
Giresunspor - Adana Demirspor
Hatayspor – Eyüpspor
Başakşehir –Bodrumspor
Altınordu – Aksarayspor
Alanyaspor – Osmaniyespor
Adana Demispor – Serik Belediye
Kasımpaşa – Alanya Kestel
Altay – Manisa FK
Samsunspor - Uşakspor
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
Denizlispor – Ağrıspor
Menemen – Hekimoğlu
Samsunspor – Uşakspor
Yeni Malatya – Akhisarspor
Gaziantep FK – Sakaryaspor
Bursaspor – Kırşehirspor
Gençlerbirliği – Mardin 1969
Göztepe –Adıyaman Kahta 02
Ankaraspor – Yeni Nazilli
Kayseri – Iğdırspor
Karagümrük - Sarıyer
İstanbulspor - Afjet Afyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.