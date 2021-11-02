02 Kas 2021 - 15:33- Spor G: 02 Kas 2021 - 16:03

Kupa’da rakip Adanaspor
Kupa’da rakip Adanaspor mask

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekimi bugün Hasan Doğan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kocaelispor adına kurayı yöneticilerden Ulaş Yıldız çekti ve Yeşil siyahlıların kupadaki rakibi, kendisi gibi 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor oldu. Adana Stadı’ndaki Karşılaşma 30 Kasım, 1 Aralık ya da 2 Aralık’ta oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Adanaspor - KOCAELİSPOR

Boluspor – 52 Ordu FK

Çaykur Rize – Ankaraspor

Antalyaspor – Amedspor

Konyaspor - Vanspor

Giresunspor  - Adana Demirspor

Hatayspor – Eyüpspor

Başakşehir –Bodrumspor

Altınordu – Aksarayspor

Alanyaspor – Osmaniyespor

Adana Demispor – Serik Belediye

Kasımpaşa – Alanya Kestel

Altay – Manisa FK

Samsunspor - Uşakspor

Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

Denizlispor – Ağrıspor

Menemen – Hekimoğlu

Samsunspor – Uşakspor

Yeni Malatya – Akhisarspor

Gaziantep FK – Sakaryaspor

Bursaspor – Kırşehirspor

Gençlerbirliği – Mardin 1969

Göztepe –Adıyaman Kahta 02

Ankaraspor – Yeni Nazilli

Kayseri – Iğdırspor

Karagümrük -  Sarıyer

İstanbulspor -  Afjet Afyon

# Kocaelispor, eğitim

02 Kas 2021 - 15:33 - Spor

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