Bakan Koca açıkladı: Kocaeli'de vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 16-22 Ekim’de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı Kocaeli'de geçtiğimiz hafta 428,44 olan oran, bu hafta artarak 456,88 oldu. En çok vaka görülen iller Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir. Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu illerse Şırnak, Siirt ve Van.