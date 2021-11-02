02 Kas 2021 - 16:15- Gündem G: 02 Kas 2021 - 16:17

Örcün-Gölcük minibüslerinde artık paralı biniş olmayacak

Kocaeli’nin birçok yerinde toplu ulaşım hatları Kent Kart ile yapılıyor. Paralı binişlerin geçerli olduğu Örcün-Gölcük Hattı da Kent Kart’a dahil oluyor. Vatandaşların 1 Ocak’a kadar Kent Kart edinmeleri konusunda uyarı yapıldı
Örcün-Gölcük minibüslerinde artık paralı biniş olmayacak mask

Kocaeli’de toplu ulaşımda paralı biniş yasağı hemen hemen tüm hatlarda uygulanırken, bazı hatlarda halen paralı biniş yapılabiliyor. Bunlardan biri olan Örcün-Gölcük hattında da, 1 Ocak’tan itibaren paralı biniş yasaklanacak. 53 üyesi bulunan S.S. 52 No’luÖrcün-Gölcük Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Osman Çavdar, vatandaşları bu konuda uyararak, Kent Kart edinmeleri gerektiğini söyledi.

YENİ UYGULAMA 1 OCAK’TA BAŞLIYOR

Çavdar açıklamasında, “Alınan karar gereği, 1 Ocak itibariyle vatandaşlarımız artık parayla biniş yapamayacak. Doğal olarak HES kodu uygulaması da yapılması gerekiyor. Kartı olmayanlar, bu tarihe kadar Gölcük Belediye Binası 1.kat’ta bulunan Kent Kart merkezinden kartlarını edinsinler ve HES uygulamasını yüklesinler. Kimse mağdur olmasın. 2 aylık süre var. Biz de vatandaşlarımızı, şoför arkadaşlar vasıtasıyla sürekli uyaracağız” dedi.

02 Kas 2021 - 16:15 - Gündem

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