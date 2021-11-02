02 Kas 2021 - 16:16- Eğitim G: 02 Kas 2021 - 16:19

Körfezim Eğitim’de bayram coşkusu yaşandı

Körfezim Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkusunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde, okulda düzenledikleri güzel bir törenle yaşadılar.
Körfezim Eğitim’de bayram coşkusu yaşandı mask
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Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu , Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan izleyici topluluğunun izlediği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler, orotoryolar, İngilizce ve Türkçe Cumhuriyet Şarkıları söylendi ve halkoyunları gösterisi sunuldu. Öğrenci ve velilerin davetli olduğu program sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanarak bayram sevinci paylaşıldı.
# eğitim

02 Kas 2021 - 16:16 - Eğitim

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