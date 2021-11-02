Körfezim Eğitim’de bayram coşkusu yaşandı

Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu , Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan izleyici topluluğunun izlediği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler, orotoryolar, İngilizce ve Türkçe Cumhuriyet Şarkıları söylendi ve halkoyunları gösterisi sunuldu. Öğrenci ve velilerin davetli olduğu program sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanarak bayram sevinci paylaşıldı.