Derince Rehabilitasyon Merkezi örnek oluyor

Kocaeli Valiliği'nin öncülüğünde devam eden ÖNEM projesi kapsamında Alparslan Ortaokulu öğrencileri Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

ÖNEM PROJESİ KAPSAMINDA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un himayelerinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Derince’de de çok anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Proje kapsamında Alparslan Ortaokulu öğrencileri Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen programda Derince Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencilere kurumda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

ÖN TEDAVİLERİ YAPILIYOR

Derince’de yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının yer aldığı rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Sokak hayvanlarının ön tedavilerinin yapıldığı tesis modern yapısıyla alanında örnek olarak niteleniyor.