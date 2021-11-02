İzmit Belediye meclisi 29 yıl geriden geliyor

İzmit Belediye Meclisi Kasım ayı Meclis Toplantısı bugün Belsa Plaza’da bulunan Meclis Salonunda yapıldı. Toplam 28 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Başkan Vekili Nejat Çakır Başkanlık yaptı. Meclis toplantısı muhalefet meclis üyelerinin önergeleri ile başladı.

MHP’LİLERDEN ÖNERGELER

MHP’Lİ Meclis üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz ilçedeki atık maskelerin ayrıştırılmasının yapılıp yapılmadığını sordu. MHP’li Meclis Üyeleri aynı zamanda 2021 yılı başında sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaları ve ilk yapılan müdahaleleri sordu. Bir diğer önergede ise Malta Mahallesi Doğa Caddesi üzerinde bulunan Türk bayrağının asılı olduğu direğin daha büyüğü ile değiştirilerek İzmit’imize kazandırılmasını istediler. MHP’li Meclis Üyeleri son olarak meclise verdikleri önergelerin kaç tanesine cevap verilip cevap verilmediği ve cevap verilmeyen önergelere ne zaman cevap verileceğini sordu. Önergelere yazılı olarak cevap verilecek.

TÜGVA YİNE REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz ay da meclise gelen, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı meclis üyelerini karşı karşıya getiren TÜGVA protokolü Meclis Başkan Hürriyet tarafından veto edilmişti. Bilindiği gibi İzmit Belediyesi tarafından yapılan yurt binası, 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilmişti. Millet İttifakı meclis üyeleri bu tahsisisin iptalini isterken, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ise buna karşı çıkmıştı. Gündeme gelen madde Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS

Meclis toplantısını 5. Maddesinde Mehmetalipaşa Mahallesi 1707 ada 1 parselde bulunan İzmit Belediyesine ait yapının sağlık tesisi olarak kullanılmak üzere, İzmit Kaymakamlığı bünyesinde bulunan İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi maddesi görüşüldü. Madde ile ilgili konuşan Başkan Yardımcısı Cem Güler, “İlçe sağlık müdürlüğü tarafından kullanım talep edildi. Acil birtalep. İdere olarak uygun gördük. Kamusal alan olduğu için meclis kararı gerekiyor. Kaymakam beyin talebi var. Geçici süreliğine olan bir tahsis değil. Süre talepleri yok. Hizmeti ne kadar sürdüreceklerse devam edecek” ifadelerin kullandı. Madde oy birliği ile meclisten geçti.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ PROJESİ

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi maddesi oy birliği ile meclisten geçti. Madde ile ilgili Bilgi veren Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Sabancı Vakfı’nın bir projesi. 18 Kasım projenin başlangıcı. 14 pilot belediye seçildi bundan biri bizim belediyemiz. Protokol yetkisinin Meclisten geçmesi lazım. Türkiye Belediyeler Birliğine bağlı belediyelerin imzaladığı bir proje. Eğer bu protokolü imzalamamış olursak pilot ilçelerden biri olamayacağız” dedi. Madde oy birliği ile meclisten geçti.

“KİŞİYE ÖZEL İMAR DEĞİŞİKLİĞİ”

Meclis toplantısının 24. Gündem maddesinde yer alan Yeşilova Mahallesindeki imar değişikliği maddesine CHP grubu şerh koydu. Madde ile ilgili konuşan CHP’li meclis üyesi Arsal Arısal, “İmar komisyonumuzdan daha önce oy çokluğu ile geçen nazım imar kararı ile ilgili bir itiraz gelmiştir. İtirazımız şu şekildeydi. Konut alanında yer alan parselin yurt yapılacak şekilde imar planının değiştirilmesi ve inşaat alanının arttırılması uygun görülmemektedir demiştik. Çevresinde kreş olması ve konut olması nedeni ile mahremiyi bozma gerekçesi ile itiraz etmiştik. Kişiye özel imtiyaz ile hazırlanması ve bütüncül anlayışa karşı olması nedeni ile tarafımızda kabul edilmemişti. Kişiye özel fonksiyon değişikliği gibi çekincelerimiz” dedi.

“ORASI KİŞİ DEĞİL VAKIF”

Değişikliğin kişiye özel olmadığını ifade eden AKP’li Meclis Üyesi Mustafa Soydabaş, “Orası bir vakıfın. Kişiye özel bir imtiyaz sağlanmıyor. Burası ayakta kalmak için elbet ücret alacak. Bunlara imtiyaz sağlamak bizim görevimiz. Bunlar sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlar kişiye özel değildir. Bu bir dernektir” dedi. Tekrar cevap veren Arsal Arısal, “Vakıf da olsa bir ticari alandır. Biz burada plan değişikliğine itiraz ediyoruz. Yapılan plan değişikliği kişiye özeldir” dedi.

KEV TESİSİLERİNİ 29 YIL SONRA GÜNDEME GETİRDİ

Konu ile ilgili kürsüden söz alan Muharrem Tutuş eski İzmit Büyükşehir Belediyesinin yaptığı satışları gündeme getirdi. Kamu yararına satışları gündeme getiren Tutuş, Kocaeli Eğitim Vakfı’nın belediyenin 300 milyonluk yerini aldığı daha sonra bu yeri belediyeye kiraladığını söyledi. O dönem belediye ve KEV davasının avukatının da Fatma Kaplan Hürriyet olduğunu ileri sürdü. Konu ile ilgili konuşan Muharrem Tutuş, “Hem geçen ay hem de bu ay vakıflar üzerinden görüş bildiriyoruz. Görüş ayrılığı olabilir. Millet kararını verecektir. Kim olursa olsun bazı belediyecilik anlayışı olarak örnek vermek istiyorum. Belediyenin yerleri mevcuttur. Planda bazı ufak tefek değişiklikler var. Belediyenin bir yeri var. Belediye bu malı vakfa bedavadan verecek olursa hepimiz yanlış olduğunu düşünürüz.

“50 DÖNÜMLÜK YER 300 MİLYONA SATILMIŞ”

Belediyeyi tekrardan zarar uğratacak zenginleşmeler, peşkeş çekmesi üzerinden belediyenin yerini bedavadan birlerine versek hepimizin vicdanı kanar. İzmit Büyükşehir Belediyesinin bir satış senedi var elimde. Bu satış senedinde Büyükşehir Belediyesine ait olan 50 dönüm yer bir 300 milyona vakfa satılmış. Kanunda bunun çok açık yeri var. Bu satışın yapılması için bazı şartlar var. Belediyenin meclis kararı alması ve Bakanlığın izni olması gibi maddeler var. Sadece bakanlığın izni olmadığı için satış iptal edilmiş. Nasıl satılmış peki. Satış yaparken 30 milyonu peşin 270 milyonu taksit olarak alınacak denmiş. Sonra bu iş mahkemelik olmuş. Mahkemeye belediyeden yazı istemiş ve Vakfın belediyeye hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıkmış. 270 milyon 2 kuruş etmeyecek bir kağıt ile hiç olmuş.

“VİCDANİ OLARAK GÖRÜŞMEK LAZIM”

Elimde bir belge var. Bu nasıl bir vakıftır ki belediyeye 270 milyon borcu var. Borca karşılık alacaklar iptal edilmiş. Bunları inceleyebilirsiniz. 300 milyon bu şekilde çöp oldu 50 dönüm yer gitti. Burada bana itiraz etmek size hiçbir şey kazandırmaz. Sonra bu alan belediyeye tekrar kiralanıyor. Bu 50 dönümün yanında bu yeri kiralarken yanında iki arsa var onları da sana kiralıyorum diyor. Sayın başkan da burada olsaydı da ona da söyleseydik. Bu vakıf hikayeleri ile ilgili görüşürken biraz tartarak vicdani olarak görüşmek lazım” dedi.

“KAMU MALINA ÇÖKECEKSİNİZ KAMU YARARI DİYECEKSİNİZ”

Konu ile ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “29 yıl önceye bir takım belgelerle konuştu. Neler olduğunu zaman içinde yaşayıp gördük. 29 yıl önceyi konuşmayacağım. 2013 yılında kurulan TÜGVA’ya yıllık 174 milyon lira aktarıldı bir. Vakıflar ya kendi öz kaynakları ya da bağışlar ile ayakta kalır. 1961 yılında kredi yurtlar kurumu kuruldu. Sen buraya parayı harcamıyorsun kalkıp cemaat vakıflarına aktarıyorsun. Kamu yararına kurulan vakıf kamuyu soyar mı? 2019 yılında 2020 sonuna kadar TÜGVA ve TÜRGEV44 yurdunu kapattı. TÜRGEV ve ENSAR vakfının ortak vakfı olan vakfa 54 milyon dolar bağış yapılmış. Siz bu vakıfları kendi siyasetinizin arka bahçesi yapıyorsunuz. Belediyenin yaptığı yurda çökeceksiniz sonra kamu yararına diyeceksiniz” ifadelerini kullandı. Tartışmalar ile ilgili bir kez daha söz alan Meclis Başkanı Nejat Çakır, “Ben o yılda meclis üyesiydim. Bu durum İbrahim Karaosmanoğlu döneminde de vardı. Bu konu o zaman da gündeme gelmedi. Siz bunu 29 yıl sonra neden gündeme getirdiğinizi anlamadım” dedi

“BENİM GEÇMİŞİMDE GEZİ VAR FETÖ YOK”

Tartışmalar sonrası söz alan CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, “Geçen ay meclise bir gündem geldi. Konunun tartışılmasın istedik ama oy çokluğu ile reddedildi. Sayın Başkanımız veto hakkını kullandı. İzmit halkı neden bu konunun ikinci kez gündeme geldiğini merak ediyor. Yıl 2014 TÜGVA kurulduktan tam 1 yıl sonra İzmit Belediyesi tarafından Milli Emlak’a bir yazı yazıldı. Yazıda yurtların ihtiyacı karşılayamaması gerekçe gösterilerek ücretsiz işletilmek üzere bir yurt yapılması için arazi istedi. Geçen ay bu mecliste öğrencilerin yurtları yetersiz dediğimizde karşı çıktınız. Tam 8 yıl önce sizler yurtların yetersiz olduğu ifade edilmiş” ifadelerini kullandı. AKP’li Muharrem Tutuş’un Bal’ın sözlerini bölmesi sonrası mecliste sesler yükseldi. AKP’li Meclis Üyeleri daha sonra konuyu Devrim Bal’ın gezi olayları sırasında çekilen fotoğrafına getirdi. Konunun gezi olaylarına gelmesine anlam veremeyen Devrim Bal, “Benim gençliğimde gezi var bu benim gururum. Benim gençliğimde FETÖ yok. O yazıları benim yazdığımı ispat edin istifa edeceğim. O fotoğraftan sonra ben AKP’lileri ziyaret ettim” dedi. Uzun süren tartışmaların ardından 24 madde oy çokluğu ile geçti.