Özel Kocaeli Hastanesi el değiştiriyor!

İlimizde ilk olarak İzmit Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başlayan ve daha sonra Başiskele Yeniköy Mahallesi’ndeki bugünkü yerine taşınan Özel Kocaeli Hastanesi, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi yönetimine satıldı. Satışla ilgili olarak Özel Kocaeli Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ellialtı, “Satışla ilgili prensipte anlaşma sağlandı. Sağlanan anlaşma hastanenin tamamını kapsıyor. Benim ve diğer ortakların hastanede kalıp kalmayacakları ilerleyen günlerde belli olacak” dedi. 75 yatak kapasiteli olan Özel Kocaeli Hastanesi’nde 32 hekim görev yapıyor.
“HASTANE KADROSUNU GENİŞLETECEĞİZ”
Özel Kocaeli Hastanesi’ni satın alan Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz da, “Hastanenin satış işlemi hafta sonuna kadar bitmiş olur. Hastane mevcut binasında hizmet vermeye devam edecek ancak hastane kadrosunu genişletmeyi ve yeni branşlar açmayı planlıyoruz. Ayrıntılı açıklamayı ise satışın gerçekleşmesinden sonra yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.