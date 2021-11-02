02 Kas 2021 - 17:17- Gündem G: 02 Kas 2021 - 17:26

“Benim geçmişimde FETÖ yok Gezi var”

İzmit Belediye Meclisi toplantısında TÜGVA’ya tahsis edilen yapılar ile ilgili konuşan CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal’ın sözünü kesen AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, Bal’ın Gezi eylemleri sırasında çekilen fotoğrafını hatırlatarak “Bu fotoya baktıkça seni dinleyemiyorum” dedi. Ünlü’ye tepki gösteren Bal, “Benim geçmişimde FETÖ yok Gezi var” dedi.

Serhat Güneş
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“Benim geçmişimde FETÖ yok Gezi var” mask
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İzmit Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclis toplantısı İzmit Belediye binasında bugün yapıldı. Toplam 28 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı tartışmalara sahne oldu. AKP döneminde yandaş vakıflara sağlanan imtiyazlar ve tahsis edilen yapılar mecliste tartışmalara neden oldu. Yeşilova Mahallesinde bulunan bir arazide yurt yapılması için imar değişikliğine gidilmesi talebine CHP’li meclis üyeleri şerh koydu.

29 YIL ÖNCESİNE GİTTİ

Yandaş vakıf ve dernek tartışmaları sırasında söz alan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, 29 sene önce Kocaelispor’a destek amacı ile Kocaeli Eğitim Vakfı’na tahsis edilen KEV tesisleri arazini gündeme taşıdı. KEV tesisleri durumunun vicdanları yaraladığını ifade eden Tutuş, AKP döneminde yapılan tahsisleri savundu.

“SENİ DİNLEYEMİYORUM”

AKP dönemine İzmit Belediyesi tarafından TÜGVA’ya 25 yıllığına tahsis edilen öğrenci yurdu ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, tahsisinin yasal olmadığını savundu. Bal’ın konuşması kesen AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, Devrim Bal’ın Gezi Eylemleri sırasında çekildiği bir fotoğrafı göstererek, “Şuna baktıkça seni dinleyemiyorum. Gezi olaylarında şu araçlara verdiğiniz zararları da anlatır mısınız?” dedi. Konunun TÜGVA tahsisinden Gezi olaylarına bağlanmasına meclis üyeleri tepki gösterdi.

“BENİM GEÇMİŞİMDE FETÖ YOK”

Hayrettin Ünlü’ye tepki gösteren Bal, “FETÖ’dan beslendiğinizi bir kez daha kanıtladınız. O fotoğrafı ben paylaştım. Sen Müslümanım diyorsun ya Müslümansan ve Allah’tan korkun varsa o yazıyı benim yazdığım ile ilgili bir belge çıkar istifa edeceğim. Niye önünde oturduğuma gelelim. Benim geçmişimde FETÖ yok, benim geçmişimde Gezi var. Gezi FETÖ ile Türkiye’nin ilk mücadelesidir. Benim geçmişimde FETÖ yok. Ben bu resminle gurur duyarım ve o resmi de kendim paylaştım. Bu resmi paylaştıktan sonra da AK Parti’yi ziyaret ettim. Beni sarılarak karşıladılar.

# chp, İzmit belediyesi, eğitim, Kocaelispor, AKP
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02 Kas 2021 - 17:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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