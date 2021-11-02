02 Kas 2021 - 17:36- Asayiş G: 02 Kas 2021 - 17:38

207 promil alkollü sürücü TEM’de böyle dehşet saçtı

Dilovası TEM Otoyolu’nda alkollü sürücünün bariyere çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video için play'e tıklayın

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.B. idaresindeki 48 E 8845 plakalı Opel marka otomobil, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan aracından çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsüne alkol ölçümü yaptı. Yapılan ölçümde ayakta durmakta zorlanan sürücünün 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüye alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uyguladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan alkollü sürücünün bariyerlere Çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bariyere doğru hızlı bir şekilde gittiği ve bir anda çarptığı görülüyor. Sürücü daha sonra otomobilini yolun sağ tarafına park ediyor. Kaza anında vatandaşların yaşadığı panik de görüntüler de duyulabiliyor.

# sağlık, Dilovası

02 Kas 2021 - 17:36 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.261.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aranan 19 kişi polise yakalandı mask
Aranan 19 kişi polise yakalandı
Kepenkleri kapalı dükkanın içinde başına saçma isabet etti mask
Kepenkleri kapalı dükkanın içinde başına saçma isabet etti
Başkan yardımcısına Beyzbol sopalı saldırı mask
Başkan yardımcısına Beyzbol sopalı saldırı
TÜBİTAK’ta çalışan bilim insanı evinde ölü bulundu mask
TÜBİTAK’ta çalışan bilim insanı evinde ölü bulundu
Çatıdan düşen yaşlı adam kurtarılamadı mask
Çatıdan düşen yaşlı adam kurtarılamadı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL