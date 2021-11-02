02 Kas 2021 - 21:19- Gündem G: 02 Kas 2021 - 21:22

Yeni vaka sayısında büyük artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 224 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısında büyük artış! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Kasım Salı gününün verilerine göre, 361 bin 533 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 29 bin 796 yeni vaka tespit edilirken, 224 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.

18 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN UYARI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik uyarılarda bulundu. Bakan Koca, “18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz” dedi.
# sağlık, covid-19

02 Kas 2021 - 21:19 - Gündem

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