Kartepe Gazi ve Altunhisar caddelerinde üstyapı çalışmalarına başlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor. Kartepe Gazi ve Altunhisar caddelerinde üstyapı çalışmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi, her iki cadde de asfalt serimi yapımına başladı.
ASFALT ÖNCESİ KAZI VE REGLAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan 200 metre uzunluktaki Gazi Caddesinde ve yine 200 metre uzunluktaki Altunhisar Caddesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalta hazırlık için kazı ve reglaj çalışmalarına başlandı.
İKİ CADDEDE YOL KONFORU ARTTIRILIYOR
Kartepe Kent Meydanına ulaşımın sağlandığı Gazi Caddesi ile bu caddeyle Ballıca Sokak arasını birbirine bağlayan Altunhisar Caddesinde toprak yol yerine yeni asfalt yolla ulaşım sağlanacak. Büyükşehir tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ile Kartepe ilçesindeki her iki caddede yol konforu arttırılmış olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.