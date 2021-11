Ünal Özmural: Kamu yararına kurulan kurum, kamuyu nasıl soyar?

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Biraz önce 29 yıl önceye gidildi. İnsanlar bu 29 yılda neler olduğunu çok iyi biliyor. Ben 29 yıl öncesine değil 3-4 yıl öncesine gideceğim. 2013 yılında kurulan TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi kurumlara toplam yıllık Türkiye’de bütçeden 174 milyon TL para aktarılıyor. Ben STK’larda çalıştım, vakıflarda çalıştım. Vakıfların bir takım özellikleri vardır. Vakıflar ya kendi öz kaynaklarını kullanırlar, ya da üyelerinden aidat alarak ayakta kalırlar.

KAMU YARARINA KURULAN VAKIF KAMUYU SOYAR MI?

2013 yılında kurulan Tügva’dan örnek veriyorum. 500 bin TL ile kurulmuş ve 340 bin üyesi var. Yani 10’ar lira toplasanız her ay 3 milyon 400 bin TL para toplanır. Ama bunu böyle yapmamışsınız. Devlete yaslanmışsınız, devlet kaynaklarını ve belediye kaynaklarını sonuna kadar kullanmışsınız. 174 milyon TL devletten para aktarıyorsunuz. Niçin? Yurt yapacağım diye. 1961’de Kredi Yurtlar Kurumu kuruldu. Amacı öğrencilerin barınmasını sağlamak. Şimdi sen buraya parayı harcamıyorsun, kalkıp bu saydığım cemaat yurtlarına –ki cemaatlerin başımıza ne işler açtığı belli- para harcıyorsun. Kamu yararına kurulan bir vakıf kamuyu soyar mı arkadaşlar?

KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN

KYK’dan 8 milyon öğrenci faydalanması gerekiyor ama yüzde 20’sini bile karşılamıyor. 2019-2020 yılsonuna kadar TÜRGEV ve TÜGVA 44 öğrenci yurdunu kapattı. Devlete ait olan yurt sayısı 777, cemaatlere ait olan yurt sayısı 374. Neredeyse yüzde 50’ye ulaşmış. Şimdi o zaman KYK ne iş yapar? Amacı nedir? Kime hizmet ediyor? Bunun sorgulanması lazım.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortak vakfına 2014 -2017 yılları arasında 54 milyon 250 bin dolar bağış yapılmış. Bu vakıf New York’ta 21 katlı bina satın almış. Kime faydası var? Meşhur Muhammed Ali’nin at çiftliğini satın almışlar. Kime hizmet ediyor arkadaşlar? Hangi kamu yararına bu? At çiftliği satın almak için bu paralar transfer ediliyor? Amerika’ya ödenen bu dediğim yapılar var ya bununla ilgili 2016’da vergi dairesine ödenen para 120 bin dolar. 2018’de de 158 bin dolar. Kimse kimseyi kandırmasın.

BU SİYASİ BİR YAPILANMADIR

Siz bu vakıfları kendinize siyasi arka bahçe yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Neden sağa sola kıvırıyorsunuz ki? Bizim itirazımız buna. Devletin parasını kullanacaksın, belediyenin yaptığı yurda çökeceksin bunu da kamu yararına yapıyorum diyeceksin. Yok böyle bir şey. KYK’ya verin neden Ensar Vakfına, TÜGVA’ya veriyorsunuz? Bu devletin Kredi Yurtlar Kurumu var. Oraya giriş şartları belli. Bunun dışında neden bir yapılanmaya gidiyorsunuz. Bize onu anlatın ki anlayalım. Bu bir siyasi yapılanmadır” ifadelerini kullandı.