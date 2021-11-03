03 Kas 2021 - 09:45- Spor G: 03 Kas 2021 - 09:47

Gençler istedi, Aygün sahaya indi!
Gençler istedi, Aygün sahaya indi! mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı “Başkanım kadromuz hazır, bekliyoruz” çağrısını karşılıksız bırakmadı.

TALEPLERİ DİNLİYOR

Projelerinde her zaman çocukları ve gençleri ön plana alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu düşüncesini bulunduğu her platformda açıkça dile getiriyor. İlçe genelinde gençler için birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Aygün, sık sık gençlerle buluşarak onların fikirlerini almaya özen gösteriyor. Başkan Aygün, bu bağlamda talep ve önerilerini iletebilecekleri bir whatsapp grubu oluşturan gençlerle sosyal medya platformları üzerinden görüşerek hem projelerini paylaşıyor hem de onların taleplerini dinliyor.

DOSTLUK KAZANDI

Başkan Aygün, whatsapp grupları üzerinden sık sık görüştüğü gençlerle bu kez halı saha maçında bir araya geldi. Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı “Başkanım kadromuz hazır, bekliyoruz” çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Aygün “Gençler 41 numaralı formam ile geliyorum” cevabını yazdıktan bir süre sonra Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte Yenikent Halı Saha Tesisleri’ne gitti. Burada gençlerle halı saha maçı yapan Başkan Aygün, müsabaka sonu yaptığı paylaşımda “Fair Play ruhuna uygun centilmence geçen karşılaşmada kazanan elbette dostluk oldu” cümlelerine yer verdi.

03 Kas 2021 - 09:45 - Spor

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